Стефанос Циципас: тишина и одиночество тоже могут привести к развитию

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился в «инстаграме» мыслями о необходимости уделять время себе.
«Прошло некоторое время с тех пор, как я брал отпуск или даже просто находил время для себя. Я всегда чувствую, что спешу и должен двигаться вперёд, но постепенно я понял, что это необязательно правильный путь. Тишина и одиночество также могут привести к прогрессу. На протяжении многих лет я так отвлекался на работу и путешествия, что у меня не было времени позволить себе чувствовать счастье или грусть, как следовало бы. Когда ты находишься на виду у публики, люди видят и обращают внимание только на достижения, но не знают о твоих потерях, поражениях. В какой-то момент всё это настигло меня и открыло мне глаза. Сделайте акцент на своём благополучии, любите так сильно, как только можете, и уделите время себе. Вскоре придут удовлетворение и вознаграждение», — написал Циципас в своём «инстаграме».
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Стефаноса Циципаса.
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