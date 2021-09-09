Стефанос Циципас: тишина и одиночество тоже могут привести к развитию

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился в «инстаграме» мыслями о необходимости уделять время себе.



«Прошло некоторое время с тех пор, как я брал отпуск или даже просто находил время для себя. Я всегда чувствую, что спешу и должен двигаться вперёд, но постепенно я понял, что это необязательно правильный путь. Тишина и одиночество также могут привести к прогрессу. На протяжении многих лет я так отвлекался на работу и путешествия, что у меня не было времени позволить себе чувствовать счастье или грусть, как следовало бы. Когда ты находишься на виду у публики, люди видят и обращают внимание только на достижения, но не знают о твоих потерях, поражениях. В какой-то момент всё это настигло меня и открыло мне глаза. Сделайте акцент на своём благополучии, любите так сильно, как только можете, и уделите время себе. Вскоре придут удовлетворение и вознаграждение», — написал Циципас в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Стефаноса Циципаса.