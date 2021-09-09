Тарпищев рассказал, за счёт чего Медведев может выиграть у Оже-Альяссима

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего Даниил Медведев может выиграть у канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале US Open.



«Матч Медведева с Оже-Альяссимом будет интересным, соперник обладает очень хорошей подачей и плотной игрой на задней линии. Главное — держать свою подачу и реже давать Оже-Альяссиму выходить к сетке. Для этого надо играть длинно, плотно, как умеет Даня. Также нужно искать успех в вариациях, не играть в особо монотонную игру. В этих условиях у Медведева больше шансов выиграть, чем проиграть. Соперник по стилю игры более активен, чем Харрис, который играл со Зверевым. Очень простой игры не будет», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.