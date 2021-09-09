Хуан-Мартин дель Потро: у Зверева есть уверенность и сила, чтобы выиграть титул на US Open

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро поделился мнением, сможет ли представитель Германии Александр Зверев обыграть Новака Джоковича в полуфинале US Open.

«У Саши, конечно, есть уверенность и сила, энергия, чтобы выиграть титул. Но я думаю, что он также будет испытывать давление из-за того, что никогда не выигрывал титул «Большого шлема». Я не знаю, что может случиться с Новаком Джоковичем. Я имею в виду, что у Саши есть все шансы на площадке, и он очень умный игрок, но, в конце концов, ему нужно что-то ещё, чтобы разорвать эту черту, чтобы продолжать выигрывать крупные турниры. Не знаю, что произойдёт в матче в этом случае. Но, с моей точки зрения, я не уверен, сможет ли он сделать это на встрече с Новаком», — приводит слова дель Потро Tennis World USA.