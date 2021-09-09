«Не надо спрашивать». Джокович объяснил, почему не дал Патрику Макинрою закончить вопрос

20-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему в интервью на корте после выхода в полуфинал US Open не позволил Патрику Макинрою закончить вопрос о возможном историческом достижении. В нынешнем сезоне уроженец Белграда может выиграть все четыре мэйджора.

Макинрой начал говорить, что Новаку нужно выиграть ещё два матча, но серб оборвал его: «Вам не нужно спрашивать меня об этом».

«Я не ответил, потому что этот вопрос мне задают очень часто в последнее время. Это объяснимо. Но я уже отвечал. Я миллион раз говорил, что в курсе истории, это придаёт мне мотивации.

Но если я начну об этом думать, то психологический груз окажется слишком большим. Я просто хочу вернуться к основам и делать то, что у меня получается. Я в уникальном положении, очень благодарен за это. Я ощущаю вдохновение играть в свой лучший теннис. Но я знаю, что для меня важно просто выиграть следующий матч», — цитирует Джоковича официальный сайт US Open.

В полуфинале Новак сыграет с немцем Александром Зверевым.