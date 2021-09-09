Ольховский: сложно однозначно сказать, что Медведев выиграет в матче с Оже-Альяссимом

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от полуфинального матча US Open между Даниилом Медведевым и Феликсом Оже-Альяссимом.



«Все предсказывают достаточно лёгкую победу Медведева, но легко не будет. Оже-Альяссим может оказать сопротивление. Естественно, фаворитом является Медведев, но сложно однозначно сказать, что он выиграет. Каждый матч — отдельная история. У Даниила намного больше опыта в таких поединках. Но канадец выйдет и будет играть в свой теннис. Он мощный, достаточно стабильный и уже играет в полуфинале US Open. Ему нечего терять. Никто не знает, как сложится матч.

Что касается полуфинала Джокович — Зверев, после того, что произошло на Олимпиаде, победа Зверева над Джоковичем больше не будет сенсацией. Но у Джоковича всё равно больше шансов в этом матче», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.