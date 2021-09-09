Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Шарапова поддержала приостановившую карьеру Наоми Осаку

Мария Шарапова поддержала приостановившую карьеру Наоми Осаку
Комментарии

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», завершившая карьеру российская теннисистка Мария Шарапова поддержала японку Наоми Осаку, которая после ряда неудачных выступлений приостановила карьеру до конца сезона.

«Мы все должны поддерживать спортсменов, которые переживают трудные времена в своей карьере. Наоми — невероятная теннисистка и прекрасный человек, которого впереди ждёт ещё долгая карьера. Мы должны уважать решения, которые спортсмены принимают в момент слабости, когда они чувствуют себя подавленными и демонстрируют не лучшую игру.

Если честно, немногие люди знают, что происходит за кулисами и как чувствуют себя игроки. На виду только то, что происходит на корте. Поэтому чем больше поддержки мы сможем оказать спортсменам, тем лучше они будут играть. Но всё равно нужно появляться перед СМИ, быть профессионалом, становиться лучше и говорить о матче», — приводит слова Шараповой WWD.

Новость по теме
Наоми Осака расплакалась, когда объявила о приостановке карьеры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021