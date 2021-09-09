Мария Шарапова поддержала приостановившую карьеру Наоми Осаку

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», завершившая карьеру российская теннисистка Мария Шарапова поддержала японку Наоми Осаку, которая после ряда неудачных выступлений приостановила карьеру до конца сезона.

«Мы все должны поддерживать спортсменов, которые переживают трудные времена в своей карьере. Наоми — невероятная теннисистка и прекрасный человек, которого впереди ждёт ещё долгая карьера. Мы должны уважать решения, которые спортсмены принимают в момент слабости, когда они чувствуют себя подавленными и демонстрируют не лучшую игру.

Если честно, немногие люди знают, что происходит за кулисами и как чувствуют себя игроки. На виду только то, что происходит на корте. Поэтому чем больше поддержки мы сможем оказать спортсменам, тем лучше они будут играть. Но всё равно нужно появляться перед СМИ, быть профессионалом, становиться лучше и говорить о матче», — приводит слова Шараповой WWD.