Рам и Солсбери стали первыми финалистами US Open в мужском парном разряде

Американский теннисист Раджив Рам и британец Джо Солсбери вышли в финал Открытого чемпионата США в мужском парном разряде. В полуфинале соревнований четвёртые сеяные Рам и Солсбери нанесли поражение американскому дуэту Стив Джонсон/Сэм Куэрри со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Рам и Солсбери семь раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и использовали единственную возможность взять подачу соперников. Джонсон и Куэрри подали шесть эйсов, один раз ошиблись на подаче и не имели ни одного шанса взять подачу соперников.

За титул US Open Рам и Солсбери сыграют с победителями второго полуфинала, в котором встретятся пары Джон Пирс/Филип Полашек (Австралия/Словакия, 8) и Джейми Маррей/Бруно Суарес (Великобритания/Бразилия, 7).