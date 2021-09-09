Рам и Солсбери стали первыми финалистами US Open в мужском парном разряде

Американский теннисист Раджив Рам и британец Джо Солсбери вышли в финал Открытого чемпионата США в мужском парном разряде. В полуфинале соревнований четвёртые сеяные Рам и Солсбери нанесли поражение американскому дуэту Стив Джонсон/Сэм Куэрри со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
Рам и Солсбери семь раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и использовали единственную возможность взять подачу соперников. Джонсон и Куэрри подали шесть эйсов, один раз ошиблись на подаче и не имели ни одного шанса взять подачу соперников.
За титул US Open Рам и Солсбери сыграют с победителями второго полуфинала, в котором встретятся пары Джон Пирс/Филип Полашек (Австралия/Словакия, 8) и Джейми Маррей/Бруно Суарес (Великобритания/Бразилия, 7).
- 9 сентября 2021
-
21:34
-
18:43
-
18:07
-
16:36
-
16:14
-
16:05
-
15:45
-
15:15
-
15:03
-
14:39
-
14:05
-
13:43
-
12:59
-
12:59
-
12:16
-
11:50
-
11:17
-
11:00
-
10:58
-
10:16
-
10:06
-
09:57
-
09:43
-
09:38
-
09:23
-
08:16
-
08:10
-
08:06
-
07:37
-
03:42
-
00:32
-
00:02
- 8 сентября 2021
-
23:34
-
23:10
-
23:04