Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рам и Солсбери стали первыми финалистами US Open в мужском парном разряде

Рам и Солсбери стали первыми финалистами US Open в мужском парном разряде
Комментарии

Американский теннисист Раджив Рам и британец Джо Солсбери вышли в финал Открытого чемпионата США в мужском парном разряде. В полуфинале соревнований четвёртые сеяные Рам и Солсбери нанесли поражение американскому дуэту Стив Джонсон/Сэм Куэрри со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

Рам и Солсбери семь раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и использовали единственную возможность взять подачу соперников. Джонсон и Куэрри подали шесть эйсов, один раз ошиблись на подаче и не имели ни одного шанса взять подачу соперников.

За титул US Open Рам и Солсбери сыграют с победителями второго полуфинала, в котором встретятся пары Джон Пирс/Филип Полашек (Австралия/Словакия, 8) и Джейми Маррей/Бруно Суарес (Великобритания/Бразилия, 7).

US Open — парный разряд (м). 1/2 финала
09 сентября 2021, четверг. 19:10 МСК
Стив Джонсон
США
Стив Джонсон
Сэм Куэрри
США
Сэм Куэрри
С. Джонсон С. Куэрри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4  
7 7 		6  
         
Раджив Рам
США
Раджив Рам
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Р. Рам Д. Солсбери
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021