Стало известно время начала полуфинала Медведев — Оже-Альяссим на US Open — 2021

Стало известно расписание мужских полуфинальных матчей на Открытом чемпионате США по теннису. Поединки состоятся в пятницу, 10 сентября. Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и 12-й сеяный канадец Феликс Оже-Альяссим выйдут на корт в 22:00 по московскому времени.

Начало поединка между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым, посеянным под четвёртым номером, запланировано на 2:00, когда в Москве будет уже 11 сентября.



Медведев в третий раз кряду вышел в полуфинал US Open, обыграв в четвертьфинале турнира представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (Q) со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5. Оже-Альяссим в четвертьфинале встречался с 18-летним представителем Испании Карлосом Алькарасом Гарфией, который снялся с матча в середине второго сета при счёте 6:3, 3:1 в пользу канадца.



Джокович в четвертьфинале оказался сильнее Маттео Берреттини из Италии. Счёт встречи – 5:7, 6:2, 6:2, 6:3 в пользу серба. Зверев обыграл представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса со счётом 7:6, 6:3, 6:4.