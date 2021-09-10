Фернандес стала самой молодой финалисткой ТБШ после Шараповой в 2004 году
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Канадская теннисистка Лейла Фернандес стала первой финалисткой Открытого чемпионата США. Соперницей Фернандес в полуфинале была белоруска Арина Соболенко – 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.
6 сентября представительнице Канады исполнилось 19 лет. Таким образом, она стала самой молодой финалисткой турнира «Большого шлема» с 2004 года, когда Мария Шарапова выиграла Уимблдон. Россиянке тогда было 17 лет.
В финале Фернандес сыграет с победительницей пары Мария Саккари (Греция) — Эмма Радукану (Великобритания).
На пути к полуфиналу Фернандес обыграла хорватку Ану Конюх (7:6, 6:2), эстонку Кайю Канепи (7:5, 7:5), японку Наоми Осаку (5:7, 7:6, 6:4), немку Анжелику Кербер (4:6, 7:6, 6:2) и украинку Элину Свитолину (6:3, 3:6, 7:6).
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