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Радукану прокомментировала свой выход в финал US Open

Радукану прокомментировала свой выход в финал US Open
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Представительница Великобритании Эмма Радукану, обыгравшая в полуфинале открытого чемпионата США греческую теннисистку Марию Саккари, прокомментировала свой выход в финал турнира.

«Честно говоря, сегодня я не думала ни о ком другом, кроме себя», – сказала Радукану после победного полуфинала.

В финале Радукану встретится с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес. В своём полуфинале Фернандес обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

На пути к полуфиналу Открытого чемпионата США Радукану обыграла швейцарку Стефани Фёгель (6:2, 6:3), китаянку Чжан Шуай (6:2, 6:4), испанку Сару Соррибес-Тормо (6:0, 6:1), американку Шелби Роджерс (6:2, 6:1) и швейцарку Белинду Бенчич (6:3, 6:4).

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