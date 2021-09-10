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Впервые за 22 года в финале ТБШ встретятся теннисистки моложе 20 лет

Впервые за 22 года в финале ТБШ встретятся теннисистки моложе 20 лет
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В финале Открытого чемпионата США – 2021 встретятся 18-летняя Эмма Радукану из Великобритании и 19-летняя Лейла Фернандес из Канады. Британка в двух партиях обыграла представительницу Греции Марию Саккари (6:1, 6:4), а канадка была сильнее белоруски Арины Соболенко (7:6, 4:6, 6:4).

Таким образом, это первый финал турнира «Большого шлема» с 1999 года, в котором встретятся теннисистки младше 20 лет. Тогда 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.

6 сентября представительнице Канады исполнилось 19 лет, а Радукану вышла в финал в возрасте 18 лет. Таким образом, они стали самыми молодыми финалистками турнира «Большого шлема» с 2004 года, когда Мария Шарапова выиграла Уимблдон. Россиянке тогда было 17 лет.

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