Радукану стала первой британкой за 44 года, прошедшей в финал ТБШ

18-летняя Эмма Радукану, вышедшая в финал Открытого чемпионата США, стала первой представительницей Великобритании за 44 года, пробившейся в финал турнира «Большого шлема». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист и обозреватель Рассел Фуллер.

По информации источника, кроме этого Радукану стала первым квалифаером в истории, вышедшим в финал турнира «Большого шлема».

Радукану встретится с 19-летней представительницей Канады Лейлой Фернандес, победившей белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6, 4:6, 6:4.

6 сентября представительнице Канады исполнилось 19 лет, а Радукану вышла в финал в возрасте 18 лет. Таким образом, они стали самыми молодыми финалистками турнира «Большого шлема» с 2004 года, когда Мария Шарапова выиграла Уимблдон. Россиянке тогда было 17 лет.