US Open — 2021: женщины, турнирная сетка и результаты матчей 9 сентября
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На Открытом чемпионате США были сыграны полуфинальные матчи в женском одиночном разряде. Предлагаем вашему вниманию их результаты.
US Open. Женщины. Полуфинал
Лейла Фернандес (Канада) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.
Эмма Радукану (Великобритания, Q) — Мария Саккари (Греция, 17) — 6:1, 6:4.
Финальный матч состоится завтра, 11 сентября. 19-летняя Лейла Фернандес и 18-летняя Эмма Радукану впервые в карьере добрались до финала на турнире «Большого шлема».
Сетка турнира доступна на «Чемпионате».
В 2020 году победительницей US Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финальном матче она в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3.
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