Эмоции 19-летней Лейлы Фернандес после сенсационного выхода в финал US Open — 2021. Видео

19-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес сенсационно пробилась в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, посеянную под вторым номером, со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

После победы Лейла не скрывала эмоций.

Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В финальном матче, который состоится завтра, 11 сентября, Фернандес сыграет с 18-летней британкой Эммой Радукану. Обе теннисистки впервые в карьере добрались до финала турнира «Большого шлема».

В 2020 году победительницей US Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финальном матче она в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3.