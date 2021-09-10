Эмоции 19-летней Лейлы Фернандес после сенсационного выхода в финал US Open — 2021. Видео
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19-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес сенсационно пробилась в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, посеянную под вторым номером, со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.
После победы Лейла не скрывала эмоций.
Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
В финальном матче, который состоится завтра, 11 сентября, Фернандес сыграет с 18-летней британкой Эммой Радукану. Обе теннисистки впервые в карьере добрались до финала турнира «Большого шлема».
В 2020 году победительницей US Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финальном матче она в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3.
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