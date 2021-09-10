Эмма Радукану — первая теннисистка в истории, дошедшая до финала US Open из квалификации

18-летняя британка Эмма Радукану стала первой теннисисткой в истории, которой удалось дойти до финала Открытого чемпионата США из квалификации. В полуфинале она обыграла представительницу Греции Марию Саккари, посеянную под 17-м номером, со счётом 6:1, 6:4.

В финальном матче Радукану сразится с 19-летней канадкой Лейлой Фернандес, которая сенсационно одолела Арину Соболенко (2) из Беларуси — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4. Эмма и Лейла впервые в карьере сыграют в финале турнира «Большого шлема». Встреча состоится завтра, 11 сентября.

В 2020 году победительницей US Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финальном матче она в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3.