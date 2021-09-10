Впервые в Открытой эре в финале турнира «Большого шлема» встретятся несеяные игроки

В финале Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде встретятся 18-летняя британка Эмма Радукану, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, и 19-летняя представительница Канады Лейла Фернандес. Впервые в Открытой эре (с 1968 года) в поединке за титул турнира «Большого шлема» встретятся игроки, не попавшие в посев, сообщает ESPN.

Для Эммы и Лейлы это будет первый финал мэйджора в карьере. Поединок за титул состоится завтра, 11 сентября.

В полуфинале Радукану одолела Арину Соболенко (2) из Беларуси со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4, а Фернандес обыграла Марию Саккари (17) из Греции — 6:1, 6:4.

В 2020 году победительницей US Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финальном матче она в трёх сетах обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 1:6, 6:3, 6:3.