Лейла Фернандес прокомментировала сенсационный выход в финал US Open

19-летняя канадская теннисистка Лейла Фернандес поделилась впечатлениями от выхода в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале она сенсационно обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко, посеянную под вторым номером, со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

«Мы обе провели отличный матч. Арина невероятно здорово начала поединок, но я рада, что смогла сохранить терпение и боролась за каждое очко. Здорово, что на тай-брейке мне удалось играть в атакующий теннис, но не переусердствовать. Во втором сете у меня были шансы, но я допустила несколько ошибок. Арина использовала свой шанс и взяла партию.

В третьем сете была прекрасная битва. Мы сражались до конца. Рада, что в концовке смогла выполнить на один точный удар больше.

Думаю, некоторые вещи у меня получаются просто невероятно. Я сама не знаю. У меня в голове всё время крутится слово «волшебно». Это касается не только моего прорыва на турнире, но и моей игры. Я просто наслаждаюсь игрой и стараюсь радовать зрителей. Рада, что им нравится мой теннис. Назовём это волшебством», — цитирует Фернандес официальный сайт турнира.

В финале Лейла сыграет с 18-летней британкой Эммой Радукану.