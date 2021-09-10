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Арина Соболенко объяснила сенсационное поражение в полуфинале US Open

Арина Соболенко объяснила сенсационное поражение в полуфинале US Open
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате США под вторым номером, прокомментировала сенсационное поражение в полуфинальном матче с 19-летней канадкой Лейлой Фернандес со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 4:6.

«Как всегда, у меня было много возможностей, но я их не использовала. Если объяснить в двух словах, то я бы сказала, что моя подача работала не очень хорошо. Я очень этим расстроена. Но ничего не поделаешь. Она сыграла отлично. Думаю, это был прекрасный матч. Лейла заслужила победу.

Первый сет? Это то, что мы называем давлением. Поэтому я так расстроена сейчас. У меня было очень много шансов, но это жизнь. Если ты не используешь шансы, их реализует кто-то другой. Так и получилось сегодня. Я постараюсь прибавить, буду работать и сражаться. Верю, что мой день ещё придёт.

В первом сете Фернандес ничего не сделала — это я иногда перебарщивала с ударами и не очень хорошо двигалась. Я подавала при счёте 4:2, но допустила двойные ошибки. Процент попадания первым мячом был не таким уж высоким. Я бы не сказала, что она сделала что-то особенное в той партии — скорее это я самоуничтожилась», — цитирует Соболенко официальный сайт турнира.

В финале Фернандес сыграет с 18-летней британкой Эммой Радукану.

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