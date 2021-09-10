Радукану: я квалифаер – формально в финале от меня ничего не ждут

В финале Открытого чемпионата США – 2021 встретятся 18-летняя Эмма Радукану из Великобритании и 19-летняя Лейла Фернандес из Канады. Британка в двух партиях обыграла представительницу Греции Марию Саккари (6:1, 6:4), а канадка была сильнее белоруски Арины Соболенко (7:6, 4:6, 6:4).

После своего полуфинала Радукану поделилась эмоциями от победы.

«Если честно, время в Нью-Йорке летит очень быстро. Я сосредотачиваюсь на каждом конкретном дне. И вот внезапно вышла в финал. Даже поверить не могу. Вечерний матч на Стадионе Артура Эша – одно из самых выдающихся событий. Я просто была рада выйти на корт и сыграть перед зрителями. Спасибо всем, что пришли. А есть ли ожидания? Я квалифаер – формально в финале от меня ничего не ждут», – отметила после матча Радукану.

Таким образом, это первый финал турнира «Большого шлема» с 1999 года, в котором встретятся теннисистки младше 20 лет. Тогда 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.