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«Беру туалетный перерыв». Доминик Тим высмеял Стефаноса Циципаса

«Беру туалетный перерыв». Доминик Тим высмеял Стефаноса Циципаса
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Победитель Открытого чемпионата США 2020 года, австрийский теннисист Доминик Тим высмеял грека Стефаноса Циципаса, который оказался в центре скандала на US Open-2021 из-за длительных туалетных перерывов. Соперник Циципаса по матчу первого круга — британец Энди Маррей — даже обвинил грека в жульничестве.

Вчера, 9 сентября, Стефанос разместил пост, на котором предстал с оголенным торсом. Циципас, в частности, написал: «Тишина и одиночество также могут привести к прогрессу».

Доминик Тим в своём «инстаграме» опубликовал фото в аналогичной обстановке, тегнул Циципаса и написал: «Беру туалетный перерыв».

Тим не принимает участия в нынешнем розыгрыше US Open, Циципас в третьем круге проиграл испанцу Карлосу Алькарасу Гарфии — 4:6, 6:4, 6:7 (2:7), 6:0, 6:7 (5:7).

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