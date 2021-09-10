Премьер-министр Канады поздравил Фернандес с выходом в финал, а она ему ответила

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в своём «твиттере» поздравление 19-летней Лейле Фернандес в связи с её выходом в финал Открытого чемпионата США.
«В финале US Open будет играть представительница Канады! Я застал начало матча, прежде чем отправиться на дебаты, и я просто хочу поздравить Лейлу Фернандес — удачи в финале!», — написал Трюдо.
Теннисистка ответила ему: «Сегодня и каждый день горжусь тем, что представляю Канаду. Спасибо, Джастин Трюдо».
19-летняя представительница Канады Лейла Фернандес (73-й номер рейтинга) обыграла в полуфинале Открытого чемпионата США 23-летнюю белоруску Арину Соболенко (2-й номер рейтинга) со счётом 7:6, 4:6, 6:4. Соперницей Фернандес в финале станет Эмма Радукану (Великобритания), оказавшаяся сильнее Марии Саккари (Греция).
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