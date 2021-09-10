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Текстовая онлайн-трансляция полуфинала US Open Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим

Текстовая онлайн-трансляция полуфинала US Open Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим
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Сегодня, 10 сентября, состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (12). Поединок поставлен вторым запуском на арене Артура Эша и начнётся не ранее 22:00 мск.

Даниил и Феликс встречались в 2018 году во втором круге «Мастерса» в Торонто. Победу одержал россиянин со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (9:7)

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим в полуфинале US Open.

Победитель этого поединка в финале сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с немцем Александром Зверевым (4).

В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Русский парень громит всех в Нью-Йорке. Даниил Медведев рвётся в финал US Open. LIVE! Русский парень громит всех в Нью-Йорке. Даниил Медведев рвётся в финал US Open. LIVE!
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