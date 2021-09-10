Фернандес: учительница сказала мне перестать играть в теннис и сосредоточиться на школе

19-летняя канадская спортсменка Лейла Фернандес, вышедшая в финал Открытого чемпионата США, вспомнила, как однажды учительница посоветовала ей прекратить занятия теннисом.



«Учительница сказала мне, чтобы я перестала играть в теннис, так как у меня ничего не получится, и просто сосредоточиться на школе. Я рада, что она сказала мне это, потому каждый день у меня в голове звучит фраза: «Я буду продолжать этот путь, пробиваться, доказывать ей, что я достигну всего, о чём мечтала», — приводит слова Фернандес официальный «твиттер» WTA Insider.

Фернандес стала самой молодой финалисткой турнира «Большого шлема» с 2004 года, когда Мария Шарапова выиграла Уимблдон, победив в финале американку Серену Уильямс. Россиянке тогда было 17 лет.



