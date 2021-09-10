«Мне всё равно, кто лучше меня». Соболенко опубликовала пост после поражения на US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после завершения выступления на Открытом чемпионате США. Спортсменка, посеянная под вторым номером, в полуфинале сенсационно проиграла 19-летней канадке Лейле Фернандес со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 4:6.

«Знаю, что однажды мой день придёт. Я буду продолжать трудиться и бороться. Мне всё равно, кто лучше меня. Я сама стала лучше по сравнению с прошлым годом. Спасибо US Open за две невероятные недели», — написала Соболенко.

Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко

В финале Фернандес сыграет с 18-летней британкой Эммой Радукану. Для обеих теннисисток это будет первый поединок за титул на турнире «Большого шлема». В 2020 году чемпионкой US Open стала японка Наоми Осака.