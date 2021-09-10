Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне всё равно, кто лучше меня». Соболенко опубликовала пост после поражения на US Open

«Мне всё равно, кто лучше меня». Соболенко опубликовала пост после поражения на US Open
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала пост после завершения выступления на Открытом чемпионате США. Спортсменка, посеянная под вторым номером, в полуфинале сенсационно проиграла 19-летней канадке Лейле Фернандес со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 4:6.

«Знаю, что однажды мой день придёт. Я буду продолжать трудиться и бороться. Мне всё равно, кто лучше меня. Я сама стала лучше по сравнению с прошлым годом. Спасибо US Open за две невероятные недели», — написала Соболенко.

Пост доступен в «инстаграме» Арины Соболенко

В финале Фернандес сыграет с 18-летней британкой Эммой Радукану. Для обеих теннисисток это будет первый поединок за титул на турнире «Большого шлема». В 2020 году чемпионкой US Open стала японка Наоми Осака.

Новость по теме
Арина Соболенко объяснила сенсационное поражение в полуфинале US Open
Фантастика! Женский финал US Open разыграют тинейджеры Эмма Радукану и Лейла Фернандес Фантастика! Женский финал US Open разыграют тинейджеры Эмма Радукану и Лейла Фернандес
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021