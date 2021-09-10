«Ты брал телефон с собой?» Стефанос Циципас отреагировал на издёвку со стороны Тима

Греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на издёвку со стороны австрийца Доминика Тима. На Открытом чемпионате США грек оказался в центре скандала из-за своих длительных туалетных перерывов. Соперник Циципаса по матчу первого круга — британец Энди Маррей — даже обвинил грека в жульничестве.
Вчера, 9 сентября, Стефанос разместил пост, на котором предстал с оголённым торсом. Циципас, в частности, написал: «Тишина и одиночество также могут привести к прогрессу». Тим отреагировал на это, разместив фото в аналогичной обстановке и добавил: «Беру туалетный перерыв».
Циципас в комментарии к посту австрийца написал: «Ты брал телефон с собой?»
Стефаноса подозревали в том, что он берёт с собой в туалет мобильный телефон для получения подсказок от отца.
- 10 сентября 2021
-
10:45
-
10:44
-
10:33
-
10:06
-
09:21
-
09:02
-
08:51
-
08:45
-
08:34
-
08:25
-
08:19
-
08:08
-
07:39
-
07:24
-
07:11
-
07:03
-
06:51
-
04:43
- 9 сентября 2021
-
23:51
-
23:00
-
22:34
-
21:34
-
18:43
-
18:07
-
16:36
-
16:14
-
16:05
-
15:45
-
15:15
-
15:03
-
14:39
-
14:05
-
13:43
-
12:59
-
12:59