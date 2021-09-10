«Ты брал телефон с собой?» Стефанос Циципас отреагировал на издёвку со стороны Тима

Греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на издёвку со стороны австрийца Доминика Тима. На Открытом чемпионате США грек оказался в центре скандала из-за своих длительных туалетных перерывов. Соперник Циципаса по матчу первого круга — британец Энди Маррей — даже обвинил грека в жульничестве.

Вчера, 9 сентября, Стефанос разместил пост, на котором предстал с оголённым торсом. Циципас, в частности, написал: «Тишина и одиночество также могут привести к прогрессу». Тим отреагировал на это, разместив фото в аналогичной обстановке и добавил: «Беру туалетный перерыв».

Циципас в комментарии к посту австрийца написал: «Ты брал телефон с собой?»

Стефаноса подозревали в том, что он берёт с собой в туалет мобильный телефон для получения подсказок от отца.