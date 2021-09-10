В пятницу, 10 сентября в 22:00 по московскому времени состоится первый полуфинал Открытого чемпионата США. На корт выйдут вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и 12-й сеяный канадец Феликс Оже-Альяссим.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Медведев — Оже-Альяссим: кто выйдет в финал US Open — 2021?»
Медведев в третий раз будет играть в полуфинале US Open. В четвертьфинале турнира он оказался сильнее представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (Q). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 в пользу россиянина. Оже-Альяссим в четвертьфинале встречался с 18-летним представителем Испании Карлосом Алькарасом Гарфией, который снялся с матча в середине второго сета при счёте 6:3, 3:1 в пользу канадца. Выход в полуфинал позволил Феликсу стать первым канадцем в истории турниров, достигшим полуфинала Открытого чемпионата США.
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