Мария Саккари: я очень расстроена, что снова не смогла пробиться в свой первый финал

26-летняя греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала поражение в полуфинале Открытого чемпионата США от 18-летней британки Эммы Радукану.



«Что ж, очевидно, всё пошло не так хорошо. Я была сама не своя на корте. Я дала сопернице слишком много шансов. Я даже не давила на неё своей игрой. Для неё матч казался довольно лёгким. Но надо отдать ей должное. Она воспользовалась своим шансом. Эмма играет бесстрашно. Она абсолютно согласна на риск. На самом деле она поступает правильно. Она идёт на это. Ей нечего терять. Она наслаждается игрой.



Вчера я видел Белинду Бенчич. Я не хочу говорить за неё, но я думаю, что она согласится со мной в том, что мы показали против Эммы не самое лучшее выступление. Мне грустно. Я очень расстроена, что снова не смогла пробиться в свой первый финал. Но я уверена, что это произойдёт в ближайшее время», — приводит слова Саккари US Open.

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