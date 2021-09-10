Саккари — о полуфинале: я ушла с корта, потому что выбрала не тот размер юбки, она спадала

26-летняя греческая теннисистка Мария Саккари ответила на вопрос, чувствовала ли она большее давление в полуфинальном матче после того, как Арина Соболенко проиграла свой полуфинал.
«Я не чувствовала большего давления после того, как Арина проиграла. Просто я не справилась, снова проиграв во втором полуфинале в этом году. У меня были плохие воспоминания о моём последнем полуфинале. Я думаю, что я не справилась с давлением, связанным с тем, чтобы снова сыграть на такой стадии турнира. Такое случается. Это человеческие эмоции. В большинстве случаев всё идёт не так, как ты хочешь. Ты просто должна принять это. Я человек, который вернётся домой и снова начнёт усердно работать, потому что у меня был лучший сезон в моей жизни. У меня всё ещё есть очень хорошие шансы закончить этот сезон так, как я хочу, независимо от того, что здесь произошло. Просто я должна продолжать верить в себя и делать то, что я делаю.
Почему я покинула корт в начале первого сета? Я выбрала не тот размер юбки. Она была на размер больше. Я не могла играть. Она спадала. Хотя я была довольно быстрой на корте.
Я человек, которому нужно время. Мне 26 лет. Мне всегда нужно двигаться шаг за шагом. Моя карьера до сих пор была марафоном, а не спринтом. Я просто приму то, что произошло сегодня. Как я уже говорила ранее, это даёт мне ещё больше возможностей вернуться на корт и ещё больше тренироваться», — приводит слова Саккари US Open.
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