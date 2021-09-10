Радукану: быть в финале турнира «Большого шлема» на этом этапе карьеры – настоящее безумие

18-летняя Эмма Радукану после победы в полуфинале US Open над гречанкой Марией Саккари описала свои ощущения от первого в своей карьере выхода в финал турнира «Большого Шлема».
«Неожиданность. Да, если честно, просто не могу в это поверить. Шок. Безумие. Всё вышеперечисленное. Но, да, это много значит – оказаться здесь, в этой ситуации. Конечно, я хотела играть на «Больших шлемах», но не знала, как скоро это произойдет. Быть в финале «Большого шлема» на этом этапе карьеры – да, у меня нет слов. Настоящее безумие.
Я просто хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на этом пути. С самого детства LTA взяла меня под крыло, очень помогала с тех пор. Моя команда дома и команда, которая здесь со мной, без них меня бы здесь не было», — приводятся слова Радукану на официальном сайте US Open.
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