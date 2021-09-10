Арина Соболенко — о матче с Фернандес: я пыталась просить зрителей, чтобы меня поддержали
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила атмосферу, в которой проходил полуфинальный матч Открытого чемпионата США с 19-летней канадкой Лейлой Фернандес. Уроженка Минска, посеянная под вторым номером, сенсационно проиграла со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 4:6.
«Атмосфера была замечательной. Я ожидала, что Лейлу будут поддерживать больше, чем меня. Но было по-настоящему громко. Несколько раз я пыталась попросить зрителей, чтобы меня поддержали. Да, ну ладно. В любом случае атмосфера была великолепной. Я была рада находиться на корте, наслаждалась каждой секундой», — приводит слова Соболенко официальный сайт турнира.
В финальном матче Фернандес сыграет с 18-летней представительницей Великобритании Эммой Радукану.
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