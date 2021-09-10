Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — о матче с Фернандес: я пыталась просить зрителей, чтобы меня поддержали

Арина Соболенко — о матче с Фернандес: я пыталась просить зрителей, чтобы меня поддержали
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила атмосферу, в которой проходил полуфинальный матч Открытого чемпионата США с 19-летней канадкой Лейлой Фернандес. Уроженка Минска, посеянная под вторым номером, сенсационно проиграла со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 4:6.

«Атмосфера была замечательной. Я ожидала, что Лейлу будут поддерживать больше, чем меня. Но было по-настоящему громко. Несколько раз я пыталась попросить зрителей, чтобы меня поддержали. Да, ну ладно. В любом случае атмосфера была великолепной. Я была рада находиться на корте, наслаждалась каждой секундой», — приводит слова Соболенко официальный сайт турнира.

В финальном матче Фернандес сыграет с 18-летней представительницей Великобритании Эммой Радукану.

Новость по теме
Арина Соболенко объяснила сенсационное поражение в полуфинале US Open
Фантастика! Женский финал US Open разыграют тинейджеры Эмма Радукану и Лейла Фернандес Фантастика! Женский финал US Open разыграют тинейджеры Эмма Радукану и Лейла Фернандес
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021