Арина Соболенко — о матче с Фернандес: я пыталась просить зрителей, чтобы меня поддержали

Белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила атмосферу, в которой проходил полуфинальный матч Открытого чемпионата США с 19-летней канадкой Лейлой Фернандес. Уроженка Минска, посеянная под вторым номером, сенсационно проиграла со счётом 6:7 (3:7), 6:4, 4:6.

«Атмосфера была замечательной. Я ожидала, что Лейлу будут поддерживать больше, чем меня. Но было по-настоящему громко. Несколько раз я пыталась попросить зрителей, чтобы меня поддержали. Да, ну ладно. В любом случае атмосфера была великолепной. Я была рада находиться на корте, наслаждалась каждой секундой», — приводит слова Соболенко официальный сайт турнира.

В финальном матче Фернандес сыграет с 18-летней представительницей Великобритании Эммой Радукану.