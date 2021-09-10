Тренер Медведева оценил соперника Даниила по полуфиналу US Open — 2021

Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, поделился ожиданиями от матча подопечного с представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале Открытого чемпионата США.

«Они иногда тренируются вместе, так что знают друг друга. Даниил и Феликс высоко оценивают друг друга. Они оба знают, что матч будет непростым. Мы видели, что Феликс на этом турнире демонстрирует прекрасный теннис. Он очень опасный игрок.

Насколько важен опыт? Сегодня я не могу этого сказать, увидим. Если теннисист ранее не играл в полуфинале турнира «Большого шлема», то он всё равно может победить. Если он дошёл до такой стадии, значит обладает необходимыми качествами, чтобы побеждать. Всё возможно. Не стоит акцентировать внимание лишь на том, что у Даниила больше опыта», — приводит слова Сервара официальный сайт тура.

Матч Медведев — Оже-Альясссим состоится сегодня, 10 сентября. Начало — не ранее 22:00 мск.