Екатерина Бычкова: если Медведев не психанёт, то именно он выйдет в финал

Российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась мнением о полуфинале Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
«Даня пока идёт в том режиме, которого от него многие и ожидали. Думаю, он выступит здесь ещё лучше. Куда интереснее в этом отношении прорыв Феликса. Канадца тренирует Тони Надаль, и он стал заметно прибавлять в последнее время. Классный парень, очень талантливый. Мы с его 16 лет за ним наблюдаем, Феликс давно заставил о себе говорить как о будущей звезде тенниса. По сути, он вырос на наших глазах в прямом и переносном смысле, с 16 лет сантиметров на 20 прибавил в росте. Это уже сформировавшийся игрок, и от него ждали таких результатов. Наконец они пришли.
Даниил же в свои молодые годы — уже очень опытный игрок, он как-то удивительным образом чувствует себя авторитетом. Настолько всё вокруг его не волнует и не выбивает из колеи, что диву даёшься. Если канадец сумеет выбить почву у Медведева из-под ног и заставить волноваться, то шансы появятся. Но Альяссим сам порой излишне мандражирует в важные моменты. Возможно, Тони Надаль сумел это исправить, потому что сам Рафа раньше тоже ещё как нервничал в критических ситуациях.
Наверное, это будет самый сложный матч для Дани на пути к финалу. Если бы был Циципас, то было бы ещё тяжелее, но тот просто не добрался до полуфинала. А если выбирать между канадцем и Алькарасом, то Феликс — явно более опасный соперник. У него больше опыта, это уже сложившийся игрок. Думаю, что будет борьба, и если Даня не психанет, то именно он выйдет в финал», — приводит слова Бычковой «Рейтинг букмекеров».
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