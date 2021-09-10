Екатерина Бычкова: Джокович после Олимпиады настроится на Зверева по-особенному

Российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась прогнозом на полуфинал Открытого чемпионата США между сербом Новаком Джоковичем и немцем Александром Зверевым.

«Немец три турнира подряд играет на фантастическом подъёме. Но Джокович есть Джокович, он умеет находить ключи к любому сопернику. Вспомните его встречу с американцем Бруксби. Дженсон всё выжал из себя в первых двух партиях, играл невероятно и выдал лучший свой уровень, а затем Новак как будто заново начал матч и легко выиграл. Он может играть на «Шлемах» относительно плохо на первых стадиях, но проходит дальше раз за разом. В Австралии серб всё время канючил, еле ходил по корту весь турнир, а потом в финале против Надаля закрыл соперника 3:0 по сетам и вообще не ошибался. Сейчас снова все кричат: «Джокович проиграл три сета». Ну проиграл и проиграл. Зато он знает, какие ошибки допускает, где проваливается. Это даже лучше, чем если бы он катком прошёлся по соперникам. Потому что когда ты начинаешь неожиданно сыпаться в игре, то не знаешь, что с этим делать. А когда ты уже подготовлен, становишься опаснее. И главное: Новак всегда играет ровно настолько, насколько нужно, чтобы победить соперника. Это его особенный талант.



В любом случае, Джокович после Олимпиады настроится на Зверева по-особенному. Это будет интересный матч. Саша за последние недели и три турнира не проиграл ни одного матча! Это сложно объяснить, но ты в такой ситуации просто забываешь, как проигрывать, у тебя всё само в корт залетает. Тем более он выиграл и у Новака за этот отрезок времени. Матч может получиться бомбическим. Впрочем, загадывать не будем, большие афиши не всегда себя оправдывают в действительности», — приводит слова Бычковой «Рейтинг букмекеров».