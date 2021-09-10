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Гауфф и Макнелли вышли в финал US Open в парном разряде из-за травмы Стефани

Гауфф и Макнелли вышли в финал US Open в парном разряде из-за травмы Стефани
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Американские теннисистки Кори Гауфф и Кэти Макнелли вышли в финал Открытого чемпионата США в женском парном разряде. 11-е сеяные Гауфф и Макнелли стали финалистками, так как их соперницы, Габриэла Дабровски из Канады и бразильянка Луиза Стефани, посеянные под пятым номером, не сумели завершить поединок из-за травмы Стефани. Бразильянка подвернула ногу при выходе к сетке и покинула площадку на коляске.

Травму Стефани получила в концовке первого сета при счёте 2:1 в пользу канадско-бразильского дуэта на тай-брейке. В ходе партии Гауфф и Макнелли подали два эйса, трижды ошиблись на подаче и взяли одну подачу соперниц. Дабровски и Стефани один раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и релизовали один брейк-пойнт.

За титул US Open Гауфф и Макнелли сыграют с 14-й парой турнира Самантой Стосур из Австралии и китаянкой Чжан Шуай.

US Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
10 сентября 2021, пятница. 20:40 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Гауфф К. Макнелли
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
6 1 		   
6 2 		   
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Г. Дабровски Л. Стефани
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