Медведев выиграл второй сет у Оже-Альяссима, отыграв два сетбола на подаче канадца

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выиграл второй сет в полуфинальном матче Открытого чемпионата США, отыграв два сетбола у 12-го сеяного — представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.
После двух сетов Медведев ведёт в матче со счётом 6:4, 7:5. Первый сет Медведев выиграл с брейком. Во втором сделал обратный брейк, сравняв счёт (5:5), а затем выиграл ещё два гейма.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим в полуфинале US Open.
Победитель этого поединка в финале сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с немцем Александром Зверевым (4).
В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
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