Журналист Манади: один удар изменил цвет всего матча для Оже-Альяссима

Журналист Араш Манади отрегировал на ошибку представителя Канады Феликса Оже-Альяссима во втором сете, в котором 12-й сеяный имел два сетбола.

«Один удар — тот, который он зарыл в сетку в важнейший момент, изменил цвет всего матча для Оже-Альяссима. Медведев почувствовал запах крови. Занавес», — написал Манади на своей странице в «Твиттере».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим в полуфинале US Open.

Победитель этого поединка в финале сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с немцем Александром Зверевым (4).



В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).