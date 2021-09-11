Журналист Манади: один удар изменил цвет всего матча для Оже-Альяссима
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Журналист Араш Манади отрегировал на ошибку представителя Канады Феликса Оже-Альяссима во втором сете, в котором 12-й сеяный имел два сетбола.
«Один удар — тот, который он зарыл в сетку в важнейший момент, изменил цвет всего матча для Оже-Альяссима. Медведев почувствовал запах крови. Занавес», — написал Манади на своей странице в «Твиттере».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим в полуфинале US Open.
Победитель этого поединка в финале сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с немцем Александром Зверевым (4).
В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
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