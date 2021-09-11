Даниил Медведев во второй раз в карьере пробился в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев во второй раз в своей карьере пробился в финал Открытого чемпионата США. Там он сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с немцем Александром Зверевым (4).

В полуфинальном матче Медведев нанёс поражение 12-му сеяному представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

В полуфинале US Open — 2019 Медведев встречался с болгарином Григором Димитровым, которого обыграл в трёх сетах — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3. Однако в решающем матче турнира Даниил уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

В 2020 году вновь выйти в финал Медведев не смог, проиграв в полуфинальной встрече будущему чемпиону US Open — австрийцу Доминику Тиму — 2:6, 6:7 (7:9), 6:7 (5:7).