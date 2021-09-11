Россиянин Медведев впервые в карьере вышел в финал двух ТБШ в одном сезоне

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал двух турниров «Большого шлема» в одном сезоне.
Ранее Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США. В полуфинальном матче Медведев нанёс поражение 12-му сеяному представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
В феврале 2021 года Медведев пробился в финал Australian Open, обыграв грека Стефаноса Циципаса в трёх сетах со счётом 6:4, 6:2, 7:5. В финале турнира россиянин проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу 5:7, 2:6, 2:6.
Во втором финале ТБШ в сезоне Медведев сыграет либо вновь с Джоковичем (1), либо с немцем Александром Зверевым (4). На пути к решающему матчу US Open Медведев проиграл только один сет.
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