Российский теннисист Медведев вышел в третий в карьере финал турнира «Большого шлема»

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в третий раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема». Впервые Медведев сыграл за титул на мэйджоре в 2019 году — на Открытом чемпионате США, когда уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Следующий финал случился уже в 2021 году, когда на Открытом чемпионате Австралии Медведев проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6.

В третьем финале Медведев сыграет либо с Джоковичем (1), либо с немцем Александром Зверевым (4). На пути к решающему матчу US Open Медведев проиграл только один сет. В полуфинале Даниил обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:5, 6:2.