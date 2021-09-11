Российский теннисист Медведев вышел в третий в карьере финал турнира «Большого шлема»
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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в третий раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема». Впервые Медведев сыграл за титул на мэйджоре в 2019 году — на Открытом чемпионате США, когда уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
Следующий финал случился уже в 2021 году, когда на Открытом чемпионате Австралии Медведев проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6.
В третьем финале Медведев сыграет либо с Джоковичем (1), либо с немцем Александром Зверевым (4). На пути к решающему матчу US Open Медведев проиграл только один сет. В полуфинале Даниил обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:5, 6:2.
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