Даниил Медведев рассказал, как отыграл два сетбола в полуфинале US Open

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале Даниил обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:5, 6:2.



«Странный матч, особенно второй сет, в котором, кажется, все уже думали, что счёт станет равным, а там уже непонятно, куда повернётся игра. У меня получилось отыграть сет-пойнт, он промазал ударом с лёта, я взял хорошее очко, и ход игры полностью перевернулся.

Не думаю, что сегодня я показал свой лучший теннис, но счастлив, что буду играть в финале. Только когда выиграл, осознал, что концовка второй партии, когда я отыграл два сет-пойнта, игра перевернулась так, как мне надо. Во время матча я этого не чувствовал. Когда у соперника было два сетбола, я думал только: «Пожалуйста, только без эйсов по линии, и я заставлю тебя играть». При счёте 5:4 я уже знал, что в этот очень важный момент матча я должен сделать всё наилучшим образом, потому что это как раз тот момент, где соперника можно сломать психологически. Это и случилось.

В прошлый раз финал US Open получился сумасшедшим. Если будет такой же матч в воскресенье, надеюсь, что в этот раз я выиграю. Но сначала погляжу второй полуфинал. Всегда хорошо играть первым заходом, уже знаешь, что ты в финале, можно просто наслаждаться игрой твоих соперников, не думая о том, кто победит. Потому что матч будет великолепным. Советую всем его посмотреть», — сказал Медведев после выхода в финал.

В финале Медведев сыграет либо с Джоковичем (1), либо с немцем Александром Зверевым (4).