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Даниил Медведев объяснил, почему в его ложе всегда сидят только четыре человека

Даниил Медведев объяснил, почему в его ложе всегда сидят только четыре человека
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев объяснил, почему в его ложе всегда сидят только четыре человека. Ранее теннисист пробился в финал Открытого чемпионата США.

«В теннисе мы можем делать что-то из суеверия или потому, что так привыкли. Я знаю, что хочу именно так, чтобы в моей ложе сидели только самые близкие. А другим — тоже близким — я даю очень хорошие билеты. Но хочу, чтобы в ложе присутствовали только те, с кем я провожу весь год, с кем работаю.

Конечно, буду смотреть матч (Джоковича со Зверевым. — Прим. «Чемпионата»)! Надеюсь, к тому времени уже доберусь до отеля, буду отдыхать и ужинать. Может, закажу доставку. В общем, буду наслаждаться игрой», — сказал Медведев во время послематчевого интервью.

Напомним, в полуфинальном матче US Open — 2021 Медведев нанёс поражение 12-му сеяному представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

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