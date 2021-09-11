Реакция Даниила Медведева на выход в финал US Open. Видео

Официальный «твиттер» US Open показал реакцию россиянина Даниила Медведева на выход в финал Открытого чемпионата США. В полуфинальном матче Медведев нанёс поражение 12-му сеяному представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Медведев во второй раз в истории вышел в финал Открытого чемпионата США. Даниил в финале 2019 года уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

В финале Медведев сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с немцем Александром Зверевым (4).

В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).