Даниил Медведев — первый россиянин, вышедший в финал US Open несколько раз

Теннисист Даниил Медведев стал первым россиянином, который несколько раз вышел в финал Открытого чемпионата США в одиночном разряде, сообщается в «твиттере» US Open.

Напомним, в полуфинале Медведев обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Медведев во второй раз в истории вышел в финал Открытого чемпионата США. Даниил в финале 2019 года уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

В финале Медведев сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия).

В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).