«Твиттер» US Open — о приёме Медведева: итог матча одним махом

Официальный «твиттер» US Open пошутил после матча между россиянином Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале Открытого чемпионата США.
«Итог матча одним махом», — написано в «твиттере» US Open под видео, где Медведев принимает подачу канадца.
Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
В полуфинале Медведев обыграл Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
Медведев во второй раз в истории вышел в финал Открытого чемпионата США. Даниил в финале 2019 года уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.
В финале Медведев сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с немцем Александром Зверевым (4).
В 2020 году победителем US Open стал австриец Доминик Тим. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
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