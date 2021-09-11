Новак Джокович четвёртый раз подряд проиграл первый сет на US Open — 2021

В эти минуты проходит второй полуфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором сербский теннисист Новак Джокович встречается с представителем Германии Александром Зверевым.

Первый сет остался за немцем со счётом 6:4. Таким образом, Джокович в четвёртый раз подряд на US Open-2021 проиграл первый сет. Ранее он неудачно стартовал в матчах с Маттео Берреттини, Дженсоном Бруксби и Кеи Нисикори.

Напомним, ранее определился первый финалист Открытого чемпионата США. Им стал россиянин Даниил Медведев. В полуфинале он обыграл Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

В 2020 году победителем US Open стал австриец Доминик Тим. В финале он обыграл Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).