«Нет ничего лучше этого». «Твиттер» US Open – о паре Медведев – Джокович в финале турнира
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Пресс-служба престижного открытого чемпионата США по теннису – 2021 отреагировала на выход первой ракетки мира серба Новака Джоковича в финал турнира, где ему будет противостоять представитель России Даниил Медведев.
«Два лучших игрока мира с историей на кону. Нет ничего лучше этого», — гласит пост US Open в «Твиттере».
Напомним, что в полуфинале Джокович сломил сопротивление немецкого теннисиста Александра Зверева в 5-сетовом матче (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2), продолжительность которого составила 3 часа 35 минут.
На счету Джоковича 12 подач навылет, 2 двойные ошибки и 6 из 9 (67%) реализованных брейк-пойнтов, в то время, как у его оппонента — 16 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 из 12 (25%) успешных брейк-пойнтов.
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