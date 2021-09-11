«Это моменты, ради которых мы живём». Джокович – о выходе в финал US Open

34-летний сербский теннисист Новак Джокович, обыгравший в полуфинале US Open – 2021 представителя Германии Александра Зверева в 5-сетовом матче (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2), поделился впечатлениями от выхода в финал соревнований.
«Это моменты, ради которых мы живём, уникальные возможности, о которых мы мечтаем каждый день, когда просыпаемся и пытаемся найти мотивацию выйти и сделать то же самое снова и снова.
Александр — большой чемпион, я восхищаюсь им на корте и за его пределами. Мы часто видимся в Монако. Он отличный парень и ещё лучший игрок. Я знал, что это будет настоящая битва.
Сейчас много разных эмоций, это своего рода ураган эмоций, даже в одной точке вы на корте один, так что вы не можете найти секрет успеха. Да, за эти годы мне удалось найти формулу, которая работает для меня, в совокупности с различными другими факторами. Теннис очень красивый, но требовательный вид спорта», — цитирует Джоковича The Telegraph.
Соперником Новака Джоковича по финалу турнира станет 25-летний представитель России Даниил Медведев, обыгравший в полуфинале канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 7:5, 6:2).
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