Даниил Медведев оценил свой путь к финалу турнира US Open

25-летний российский теннисист Даниил Медведев, вышедший в финал открытого чемпионата США по теннису – 2021, выразил мнение о своих соперниках на пути.

«В каком-то смысле путь к финалу был действительно гладким. Вы знаете, что такое турниры «Большого шлема»: даже если вы выйдете в финал, не проиграв ни одной партии, все матчи будут сложными по-своему.

Были и напряжённые моменты. Были какие-то упорные встречи. Против ван де Зандсхулпа я выиграл 7-5 в четвёртом сете, что не так уж и хорошо.

Никогда не бывает легко, но я счастлив, что мне удалось сохранить достаточно физических возможностей, физической и умственной силы. Конечно, я имею в виду, что не думаю, что кто-то способен выиграть «Шлем» после игры, скажем, в первых трёх раундах в пяти сетах. Я сомневаюсь, что это когда-либо случалось. Так что это очень важно», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open на официальном сайте.

Отметим, соперником Медведева по финалу стал представитель Сербии Новак Джокович, сумевший обыграть в сложнейшем 5-сетовом матче своего оппонента из Германии (4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2).