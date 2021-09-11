Медведев: наверняка войду в историю, если оборву путь Джоковича к «Большому шлему»

Российский теннисист Даниил Медведев выразил мнение, что в предстоящей очной встрече с Новаком Джоковичем в финале US Open – 2021 для серба на кону стоит календарный «Большой шлем».

«Готов ли прервать путь Джоковича к «Большому шлему»? Да, думаю, если смогу это сделать, то, наверное, войду в историю. Если честно, меня не особо это волнует. Я думаю, это больше связано с ним и влияет непосредственно на него.

С одной стороны, он наверняка почувствует некоторое давление из-за этого уже сегодня. С другой стороны, это то, что сделает его ещё лучше в тяжёлые моменты.

Не знаю, допустим, он будет проигрывать 1:2 или 0:2 по сетам и с брейком. Он всегда выкладывается, но, может быть, в другой момент, на другом «Шлеме» он бы не стал что-то придумывать. А здесь он точно попробует всё, чтобы достичь цели.

Опять же, что касается меня, я просто собираюсь отдать всё, и я определённо не буду думать о «Большом шлеме» или о чём-то ещё», — цитирует Медведева пресс-служба US Open.