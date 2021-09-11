Зверев — о матче с Джоковичем: мы оба могли победить, но, как это часто бывает, выиграл он

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в полуфинале US Open – 2021. Встреча завершилась победой Джоковича в пяти сетах – 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

«Это была отличная битва. Я немного расстроен началом пятого сета. Но в остальном это был прекрасный матч, мы оба оставили все силы на корте. В начале пятой партии я играл не очень здорово. Со вторым брейком мне ужасно не повезло, но такое иногда случается. Он не просто так первая ракетка мира и сегодня ещё раз это доказал.

Новак очень здорово подавал на брейк-пойнтах. В большинстве случаев у меня не было шансов взять его подачу. Сегодня в этом была ключевая разница. В важные моменты он подавал очень мощно, и у меня не получалось ввязываться в розыгрыши. По сути, я провалил два гейма на старте пятого сета. Очень быстро счёт стал 0:5.

Мы лучшие игроки мира. Сейчас оба входим в топ-3 в плане формы и уровня игры. В таких матчах всегда будут качели. Но я старался и оставил все силы. Очень грустно, что проиграл. Но всё-таки я могу сказать, что пусть в ключевые моменты он и подавал лучше меня и в каких-то эпизодах был сильнее, мы всё равно бились 3,5 часа. Я дал ему отпор, думаю, он и сам об этом скажет. Мы оба могли победить, но в итоге выиграл он. Как это очень часто бывает», — приводит слова Зверева пресс-служба US Open.